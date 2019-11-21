Корупції стане менше: Міносвіти відмовляється від паперової тяганини в науці

Відтепер українські науковці не муситимуть друкувати платні оголошення про захист дисертації в "друкованому виданні міністерства". Також вчені перестануть присилати паперові примірники своїх наукових робіт у відомство.

Тепер і оголошення про захист дисертації та примірники будуть лише в електронному вигляді, пише пресслужба МОН.

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В Україні досі діють радянські норми захисту наукових робіт. Якщо науковці збираються захищати дисертацію, то потрібно розмістити оголошення в газеті "Освіта України". Такі норми залишають підстави для корупції в науковій сфері.

Це ненормально, коли в нашій країні існують такі штучні обмеження як обов‘язкова публікація оголошення про захист дисертації в спецвипуску газети "Освіта України". Фактично, це було викачуванням грошей з наших науковців, яким держава й так не дає достатньо ресурсів,

– заявила міністерка освіти Ганна Новосад.

За словами посадовиці, в міністерство також постійно приходять багато паперів. Відтепер усі примірники наукових робіт подаватимуться лише в електронному вигляді.

У відомстві сподіваються, що нововведення здешевлять та полегшать процес ведення справ.

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А скільки в Україні вчених?Під час навчального року 2018-2019 в Україні було 22829 аспірантів та 1145 докторантів.