Как правильно писать и называть конструкторы – Лего, рассказываем со ссылкой на объяснение ресурса "Ключи адаптации".

Как называется торговая марка правильно?

Международный день конструктора LEGO отмечают 28 января, хотя это не официальная дата основания, а символический праздник для фанатов. А фанатов в мире немало – это один из самых популярных конструкторов в мире – Lego.

Называя его представляются множество цветных кирпичиков и человечков, которые можно совместить в различные конструкции – города, дома, кафе, транспорт, животные и еще множество различных сюжетов.

Хотя о нем знают все, но часто допускают ошибки в названии – Лєго, Леґо, Лєґо чи Лего, как правильно на украинском?

Правильная форма в украинском языке – Лего. И пользуемся мы таким правилом. По действующему Украинскому правописанию (2019) иноязычное "е" после согласных передается как "е", а не "є", если нет фонетической потребности обозначать мягкость.

Буква "є" используется для обозначения мягкости предыдущего согласного или для передачи звука [je]. В слове Lego нет такой фонетической потребности, поэтому Лєго – орфографическая ошибка с точки зрения нормы.

Пример: Lego → Лего, так же как Berlin → Берлін, а не Бєрлін.

Вариант "Лего" случается в бытовой речи или в художественных текстах, где автор стремится стилистически подчеркнуть звучание.

На что еще стоит обратить внимание?

При написании названия торговой марки важно учесть и кавычки.

Если речь идет о торговой марке, следует писать в кавычках с большой буквы – "Лего".

Если рассказываете о типе конструктора или конкретной модели игры – то без кавычек и с маленькой буквы – лего.

В разговоре эти моменты незаметны, но на письме – важно не сделать ошибку.

Компания LEGO была основана в Дании в 1932 году Оле Кирком Кристиансеном, а бренд официально получил название в 1934 году. LEGO до сих пор остается семейным бизнесом, которым управляют потомки основателя. И за длительную историю накопилось немало фактов, которые могут быть интересными.

Компания изначально изготавливала деревянные игрушки – утки на колесиках.

Название LEGO происходит от датского "leg godt" – "играй хорошо". Это не просто игрушка, а культурное явление, вдохновляющее уже более 90 лет.

Случайное слово "lego" на латинском означает "я складываю" – идеальное совпадение!

В 1958 году запатентована современная форма кубиков – с трубчатой системой соединения.

64 детали LEGO приходится на каждого жителя планеты.

Ежегодно производится более 36 миллиардов деталей.

LEGO – крупнейший производитель шин в мире (для своих моделей).

Существует более 4000 уникальных форм деталей.

LEGO активно используется в STEM-образовании, в частности в робототехнике (LEGO Mindstorms, Spike).

Существуют LEGO-курсы для взрослых, которые обучают инженерии, программирования и дизайна.

LEGO имеет собственные фильмы, сериалы, видеоигры и даже тематические парки – LEGOLAND.

В 2014 году вышел культовый анимационный фильм The LEGO Movie.

Существует LEGO Art – серии для создания портретов из кубиков.

