Як правильно писати та називати конструктори – Лєго, розповідаємо з посиланням на пояснення ресурсу "Ключі адаптації".

Як називається торгова марка правильно?

Міжнародний день конструктора LEGO часто відзначають 28 січня, хоча це не офіційна дата заснування, а символічне свято для фанатів. А фанатів у світі чимало – це один з найпопулярніших конструкторів у світі – Lego.

Називаючи його уявляються безліч кольорових цеглинок та чоловічків, які можна поєднати у різні конструкції – міста, будинки, кафе, транспорт, тварини та ще безліч різних сюжетів.

Хоч про нього знають усі, але часто припускаються помилки у назві – Лєго, Леґо, Лєґо чи Лего, як правильно українською?

Правильна форма в українській мові – Лего. І користуємося ми таким правилом. За чинним Українським правописом (2019) іншомовне "е" після приголосних передається як "е", а не "є", якщо немає фонетичної потреби позначати м’якість.

Літера "є" використовується для позначення м’якості попереднього приголосного або для передачі звука [je]. У слові Lego немає такої фонетичної потреби, тому Лєго – орфографічна помилка з погляду норми.

Приклад: Lego → Лего, так само як Berlin → Берлін, а не Бєрлін.

Варіант "Лєго" трапляється у побутовому мовленні або в художніх текстах, де автор прагне стилістично підкреслити звучання.

На що ще варто звернути увагу?

При написанні назви торгової марки важливо врахувати і лапки.

Якщо йдеться про торгову марку, слід писати в лапках з великої літери – "Лего".

Якщо розповідаєте про тип конструктора чи конкретну модель гри – то без лапок і з маленької літери – лего.

Популярний конструктор / brickstore.com.ua

В розмові ці моменти непомітні, але на письмі – важливо не зробити помилку.

Ви знали ці факти про "Лего"?

Компанія LEGO була заснована в Данії у 1932 році Оле Кірком Крістіансеном, а бренд офіційно отримав назву в 1934 році. LEGO досі залишається сімейним бізнесом, яким керують нащадки засновника. І за тривалу історію накопичилося чимало фактів, які можуть бути цікавими.

Компанія спочатку виготовляла дерев'яні іграшки – качки на коліщатах.

Назва LEGO походить від данського "leg godt" – "грай добре". Це не просто іграшка, а культурне явище, що надихає вже понад 90 років.

Випадкове слово "lego" латинською означає "я складаю" – ідеальний збіг!

У 1958 році запатентовано сучасну форму кубиків – з трубчастою системою з’єднання.

64 деталі LEGO припадає на кожного жителя планети.

Щороку виробляється понад 36 мільярдів деталей.

LEGO – найбільший виробник шин у світі (для своїх моделей).

Існує понад 4000 унікальних форм деталей.

LEGO активно використовується у STEM-освіті, зокрема в робототехніці (LEGO Mindstorms, Spike).

Існують LEGO-курси для дорослих, які навчають інженерії, програмування та дизайну.

LEGO має власні фільми, серіали, відеоігри та навіть тематичні парки – LEGOLAND.

У 2014 році вийшов культовий анімаційний фільм The LEGO Movie.

Існує LEGO Art – серії для створення портретів із кубиків.

А ви шанувальник цієї гри?