Як правильно писати та називати конструктори – Лєго, розповідаємо з посиланням на пояснення ресурсу "Ключі адаптації".
Як називається торгова марка правильно?
Міжнародний день конструктора LEGO часто відзначають 28 січня, хоча це не офіційна дата заснування, а символічне свято для фанатів. А фанатів у світі чимало – це один з найпопулярніших конструкторів у світі – Lego.
Називаючи його уявляються безліч кольорових цеглинок та чоловічків, які можна поєднати у різні конструкції – міста, будинки, кафе, транспорт, тварини та ще безліч різних сюжетів.
Хоч про нього знають усі, але часто припускаються помилки у назві – Лєго, Леґо, Лєґо чи Лего, як правильно українською?
Правильна форма в українській мові – Лего. І користуємося ми таким правилом. За чинним Українським правописом (2019) іншомовне "е" після приголосних передається як "е", а не "є", якщо немає фонетичної потреби позначати м’якість.
Літера "є" використовується для позначення м’якості попереднього приголосного або для передачі звука [je]. У слові Lego немає такої фонетичної потреби, тому Лєго – орфографічна помилка з погляду норми.
Приклад: Lego → Лего, так само як Berlin → Берлін, а не Бєрлін.
Варіант "Лєго" трапляється у побутовому мовленні або в художніх текстах, де автор прагне стилістично підкреслити звучання.
На що ще варто звернути увагу?
При написанні назви торгової марки важливо врахувати і лапки.
Якщо йдеться про торгову марку, слід писати в лапках з великої літери – "Лего".
Якщо розповідаєте про тип конструктора чи конкретну модель гри – то без лапок і з маленької літери – лего.
В розмові ці моменти непомітні, але на письмі – важливо не зробити помилку.
Раніше 24 Канал писав про правопис назв популярних напоїв в українській мові, в яких найчастіше припускаються помилки.
Ви знали ці факти про "Лего"?
Компанія LEGO була заснована в Данії у 1932 році Оле Кірком Крістіансеном, а бренд офіційно отримав назву в 1934 році. LEGO досі залишається сімейним бізнесом, яким керують нащадки засновника. І за тривалу історію накопичилося чимало фактів, які можуть бути цікавими.
- Компанія спочатку виготовляла дерев'яні іграшки – качки на коліщатах.
- Назва LEGO походить від данського "leg godt" – "грай добре". Це не просто іграшка, а культурне явище, що надихає вже понад 90 років.
- Випадкове слово "lego" латинською означає "я складаю" – ідеальний збіг!
- У 1958 році запатентовано сучасну форму кубиків – з трубчастою системою з’єднання.
- 64 деталі LEGO припадає на кожного жителя планети.
- Щороку виробляється понад 36 мільярдів деталей.
- LEGO – найбільший виробник шин у світі (для своїх моделей).
- Існує понад 4000 унікальних форм деталей.
- LEGO активно використовується у STEM-освіті, зокрема в робототехніці (LEGO Mindstorms, Spike).
- Існують LEGO-курси для дорослих, які навчають інженерії, програмування та дизайну.
- LEGO має власні фільми, серіали, відеоігри та навіть тематичні парки – LEGOLAND.
- У 2014 році вийшов культовий анімаційний фільм The LEGO Movie.
- Існує LEGO Art – серії для створення портретів із кубиків.
А ви шанувальник цієї гри?