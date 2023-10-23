Марина только в этом году поступила в Киевский национальный университет на факультет физики. К вступлению и участию в олимпиадах готовилась онлайн под руководством учителя и тренера Максима Пашко.

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Марина Богдан завоевала "бронзу" мировой олимпиады по физике

Девушка заявила, что в Японии могла насладиться хорошим экспериментальным оборудованием, ведь этого такого не видела. При этом поразило легкое общение с участниками из других стран.

Кстати, девушка была участницей сборной Украины. Готовилась онлайн больше года.

Когда была в 11 классе, ходила на такие курсы, которые длились весь год, и это тоже было частью моей подготовки к олимпиаде. Я решала разные там задачи, и я считаю, что они мне тоже помогли,

– рассказала Марина.

К слову, на мировой олимпиаде в Японии сборная Украины завоевала одну серебряную и три бронзовых медали. Тренер, заслуженный учитель Украины, Максим Пашко получил за подготовку участников президентскую премию.

Напомним: украинка Екатерина Пожарская получила международную премию Joseph F. Traub Information-Based Complexity Young Researcher Award 2023 по математике. Ее присудили за "вклад в теорию информационной сложности". Об этом читайте по ссылке.