Марина лише цьогоріч вступила до Київського національного університету на факультет фізики. До вступу та до участі в олімпіадах готувалась онлайн під керівництвом вчителя і тренера Максима Пашка.

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Марина Богдан здобула "бронзу" світовій олімпіаді з фізики

Дівчина заявила, що у Японії могла насолодитися гарним експериментальним обладнанням, адже до цього такого не бачила. При цьому вразило легке спілкування з учасниками з інших країн.

До слова, дівчина була учасницею збірної України. Готувалась онлайн понад рік.

Коли була в 11-му класі, ходила на такі курси, які тривали весь рік, і це теж було частиною моєї підготовки до олімпіади. Я вирішувала різні там задачі, і я вважаю, що вони мені теж допомогли,

– розповіла Марина.

До слова, на світовій олімпіаді в Японії збірна України виборола одну срібну та три бронзові медалі. Тренер, заслужений учитель України Максим Пашко отримав за підготовку учасників президентську премію.

Нагадаємо: українка Катерина Пожарська здобула міжнародну премію Joseph F. Traub Information-Based Complexity Young Researcher Award 2023 з математики. Її присудили за "внесок у теорію інформаційної складності". Про це читайте за посиланням.