Microsoft объявляет конкурс образовательных стартапов для молодежи

Стартует ежегодный конкурс стартапов "The next Al Guardians" от компании Microsoft. Все желающие могут предложить свое видение решения глобальной или локальной проблемы сферы образования на основе искусственного интеллекта.

Во время мероприятия все участники будут учиться, встречаться, и обмениваться советами с ведущими специалистами в области ИИ.

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Приглашаем желающих принять вызов Microsoft для поиска методов, где с помощью искусственного интеллекта можно было бы определить и решить в процессе обучения любую локальную или глобальную проблему образования в учебных заведениях. Соберите вашу лучшую команду, состоящую как минимум из 4-х студентов и 1 научного сотрудника,

– призывают организаторы.

Для регистрации на конкурс необходимо подать заявку до 25 января 2020 года. Условием является наличие видеоролика до 3 минут с описанием решения проблемы на основе ИИ.

Участники с перспективными работами пройдут в следующий этап, где нужно будет подготовить демоверсию проекта. Пятерку лучших команд представят в конце мая в Будапеште. Победители также посетят трехдневные интенсивные курсы по ИИ от ведущих экспертов отрасли и получат последние версии устройств Surface Pro от Microsoft.

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Регистрация доступна по ссылке.