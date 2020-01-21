Microsoft оголошує конкурс освітніх стартапів для молоді

Стартує щорічний конкурс стартапів "The next Al Guardians" від компанії Microsoft. Всі охочі можуть запропонувати своє бачення вирішення глобальної або локальної проблеми сфери освіти на основі штучного інтелекту.

Під час заходу всі учасники будуть вчитись, зустрічатись, та обмінюватись порадами з провідними фахівцями в галузі ШІ.

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Запрошуємо охочих прийняти виклик Microsoft для пошуку методів, де за допомогою штучного інтелекту можна було б визначити й вирішити в процесі навчання будь-яку локальну або глобальну проблему освіти в навчальних закладах. Зберіть вашу кращу команду, що складається, як мінімум з 4-х студентів та 1 наукового співробітника,

– закликають організатори.

Для реєстрації на конкурс треба подати заявку до 25 січня 2020 року. Умовою є наявність відеоролика до 3 хвилин з описом розв'язання проблеми освіти на основі ШІ.

Учасники з перспективними роботами пройдуть в наступний етап, де треба буде підготувати демоверсію проєкту. П'ятірку найкращих команд представлять в кінці травня в Будапешті. Переможці також відвідають триденні інтенсивні курси по ШІ від провідних експертів галузі та отримають останні версії пристроїв Surface Pro від Microsoft.

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Реєстрація доступна за посиланням.