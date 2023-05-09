Этот проект важен как для взрослых, так и для детей. Он учит столь важной во времена войны минной безопасности.
К теме Школы в Украине получат немалую сумму на укрытие и закупку "школяриков"
Минная безопасность учеников Сумщины – в фокусе международного внимания
Так, именно создание зон безопасной среды в пострадавших от боевых действий регионах является чрезвычайно актуальной задачей нашего времени. Эта безопасная среда создается благодаря обучению населения правильным действиям в случае встречи с минной опасностью.
К слову, в открытии проекта приняли участие начальник отдела образования Роменского городского совета Ирина Ивницкая, представители Роменского районного центра комплектования и социальной поддержки Виктория Щичко и Марина Давыденко, менеджер проекта Андрей Коренько и директор лицея Лилия Городецкая.
Также отметим, что организацией и проведением занятий по минной безопасности занимается общественная организация "Лига офицеров". У нее пятилетний опыт проведения подобных занятий в Луганской и Киевской областях.
Проект, к слову, реализует Сумская областная государственная (военная) администрация в семи школах Роменского городского общества при поддержке Женевского центра по вопросам управления в секторе безопасности (DCAF).
Читайте Во Львове создадут школьные центры для школьников
Во Львове создадут вышкольные центры для школьников
- Во Львове на базе нескольких школ будут созданы вышкольные центры для старшеклассников.
- Центры будут функционировать ради качественного изучения военного дела и медицинской помощи.
- Так, во Львове намерены изменить подход к изучению обороны и первой помощи.
- Все из-за нехватки специалистов для качественного преподавания предмета, малого количества практических занятий и слабого материально-технического обеспечения.