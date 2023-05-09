Этот проект важен как для взрослых, так и для детей. Он учит столь важной во времена войны минной безопасности.

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Минная безопасность учеников Сумщины – в фокусе международного внимания

Так, именно создание зон безопасной среды в пострадавших от боевых действий регионах является чрезвычайно актуальной задачей нашего времени. Эта безопасная среда создается благодаря обучению населения правильным действиям в случае встречи с минной опасностью.

К слову, в открытии проекта приняли участие начальник отдела образования Роменского городского совета Ирина Ивницкая, представители Роменского районного центра комплектования и социальной поддержки Виктория Щичко и Марина Давыденко, менеджер проекта Андрей Коренько и директор лицея Лилия Городецкая.

Также отметим, что организацией и проведением занятий по минной безопасности занимается общественная организация "Лига офицеров". У нее пятилетний опыт проведения подобных занятий в Луганской и Киевской областях.

Проект, к слову, реализует Сумская областная государственная (военная) администрация в семи школах Роменского городского общества при поддержке Женевского центра по вопросам управления в секторе безопасности (DCAF).

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