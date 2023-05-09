Цей проєкт є важливим як для дорослих, так і для дітей. Він навчає так важливої у часи війни мінної безпеки.

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Так, саме створення зон безпечного середовища у постраждалих від бойових дій регіонах є надзвичайно актуальним завданням сьогодення. Це безпечне середовище створюють завдяки навчанню населення правильним діям у разі зустрічі з мінною небезпекою.

До слова, у відкритті проєкту взяли участь начальник відділу освіти Роменської міської ради Ірина Івницька, представники Роменського районного центру комплектування та соціальної підтримки Вікторія Щічка та Марина Давиденко, менеджер проєкту Андрій Коренько та директор ліцею Лілія Городецька.

Також зазначимо, що організацією і проведенням занять з мінної безпеки опікується громадська організація "Ліга офіцерів". Вона має п'ятирічний досвід проведення подібних занять у Луганській та Київській областях.

Проєкт, до слова, реалізовує Сумська обласна державна (військова) адміністрація у семи школах Роменської міської громади за підтримки Женевського центру з питань урядування в секторі безпеки (DCAF).

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