Минобразования объединит бизнесменов, власть и педагогов в региональные советы: детали
В министерстве образования и науки Украины анонсировали создание региональных советов профессионального образования. Отныне большинство времени студенты проведут практикуясь.
Предполагается, что в совет войдут представители бизнеса, местной власти и педагоги, пишет пресс-служба МОН.
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С момента, когда местные власти получили больше полномочий в управлении учреждениями профессионального образования, нам не хватало органа, который бы уравновешивал интересы управленцев, руководителей учреждений и, собственно, учащихся и абитуриентов. Кроме того, для воплощения реформы на местах должны быть специалисты, которые бы отслеживали потребности рынка и лоббировали интересы заведений,
– объяснил функции нового органа заместитель министра образования Петр Коржевский.
Предполагается, что Региональные советы профессионального образования будут только совещательными органами местных органов власти. Теперь студенты профессиональных технических училищ будут проводить 70% времени всего обучения на производстве.
Какие полномочия получит орган
- будет содействовать сотрудничеству между учреждениями профессионального образования и бизнесом;
- отслеживать потребности местных работодателей;
- давать рекомендации по развитию государственно-частного партнерства;
- предлагать механизмы, которые будут стимулировать развитие профессионально-технического образования в регионе.
В целом Региональные советы будут иметь 21 участника. Руководителем такого органа будет заместитель местного главы по социально-экономическому развитию региона.
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Сколько в Украине всего училищ?
- в целом в Украине более 13 000 заведений профессионального технического образования;
- 238000 студентов получают профессиональное образование в Украине.