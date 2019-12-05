Минобразования объединит бизнесменов, власть и педагогов в региональные советы: детали

В министерстве образования и науки Украины анонсировали создание региональных советов профессионального образования. Отныне большинство времени студенты проведут практикуясь.

Предполагается, что в совет войдут представители бизнеса, местной власти и педагоги, пишет пресс-служба МОН.

К слову: Студентов украинских училищ хотят привлечь к программе обмена Эразмус+: детали

С момента, когда местные власти получили больше полномочий в управлении учреждениями профессионального образования, нам не хватало органа, который бы уравновешивал интересы управленцев, руководителей учреждений и, собственно, учащихся и абитуриентов. Кроме того, для воплощения реформы на местах должны быть специалисты, которые бы отслеживали потребности рынка и лоббировали интересы заведений,

– объяснил функции нового органа заместитель министра образования Петр Коржевский.

Предполагается, что Региональные советы профессионального образования будут только совещательными органами местных органов власти. Теперь студенты профессиональных технических училищ будут проводить 70% времени всего обучения на производстве.

Какие полномочия получит орган

будет содействовать сотрудничеству между учреждениями профессионального образования и бизнесом;

отслеживать потребности местных работодателей;

давать рекомендации по развитию государственно-частного партнерства;

предлагать механизмы, которые будут стимулировать развитие профессионально-технического образования в регионе.

В целом Региональные советы будут иметь 21 участника. Руководителем такого органа будет заместитель местного главы по социально-экономическому развитию региона.

Похожее: Почти половина выпускников школ должна учиться в училищах, – Новосад

Сколько в Украине всего училищ?