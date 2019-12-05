Міносвіти об’єднає бізнесменів, владу та освітян в регіональні ради: деталі

У міністерстві освіти та науки України анонсували створення Регіональних рад професійної освіти. Відтепер більшість часу студенти проведуть практикуючись.

Передбачається, що до ради увійдуть представники бізнесу, місцевої влади та освітяни, пише пресслужба МОН.

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Від моменту, коли місцева влада отримала більше повноважень в управлінні закладами професійної освіти, нам бракувало органу, який би врівноважував інтереси управлінців, керівників закладів та, власне, учнів і вступників. Крім того, для втілення реформи на місцях мають бути фахівці, які б відслідковували потреби ринку та лобіювали інтереси закладів,

– пояснив функції нового органу заступник міністра освіти Петро Коржевський.

Передбачається, що Регіональні ради професійної освіти будуть лише дорадчими органами для місцевих органів влади. Тепер студенти професійних технічних училищ проводитимуть 70% часу усього навчання на виробництві.

Які повноваження отримає орган

сприятиме співпраці між закладами професійної освіти та бізнесом;

відстежуватиме потреби місцевих роботодавців;

надавати рекомендації щодо розвитку державно-приватного партнерства;

пропонувати механізми, які стимулюватимуть розвиток професійно-технічної освіти в регіоні.

Загалом Регіональні ради матимуть 21 учасника. Очільником такого органу буде заступник місцевого голови з соціально-економічного розвитку регіону.

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