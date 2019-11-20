Минобразования отказалось увеличить отпуска воспитателям: детали

Профсоюз педагогов обратился к министерству образования с предложением увеличить отпуска воспитателям. В министерстве решили оставили старые нормы.

В министерстве не видят оснований для увеличения отпусков, сообщает "Всеосвіта".

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Дело в том, что недавно в ведомстве увеличили отпуска для воспитателей инклюзивных групп. с 1 января 2020 года для воспитателей, работающих с детьми, имеющими особые образовательные потребности, отпуск составляет 54 дня.

Отпуск для других работников детских садов остался на том же уровне – 42 дня.

Педагоги заявили, что работа всех работников дошкольных учреждений все равно напряженная. Именно поэтому, отпуск для остальных педагогов тоже должен быть увеличен.

Министерство образования предложение профсоюза отклонило. Официальный документ, подписанный заместителем министерства образования Украины, Светланой Даниленко.

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Что известно о дошкольном образовании в Украине?