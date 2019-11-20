Міносвіти відмовилось збільшити відпустки вихователям: деталі

Профспілка освітян звернулася до міністерства освіти з пропозицією збільшити відпустки вихователів. У міністерстві вирішили залишили старі норми.

У міністерстві не бачать підстав для збільшення відпусток, повідомляє "Всеосвіта".

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Річ у тім, що нещодавно у відомстві збільшили відпустки для вихователів інклюзивних груп. з 1 січня 2020 року для вихователів, які працюють з дітьми, що мають особливі освітні потреби, відпустка становить 54 дні.

Відпустка для інших працівників дитячих садків залишилась на тому ж рівні – 42 дні.

Освітяни заявили, що робота усіх працівників дошкільних закладів однаково напружена. Саме тому, відпустка для решти педагогів теж повинна бути збільшена.

Міністерство освіти пропозицію профспілки відхилило. Офіційний документ, підписаний заступницею міністерства освіти України, Світланою Даниленко.

Більше про інклюзивну освіту: Інклюзивна освіта: як це працює за кордоном і в Україні

Що відомо про дошкільну освіту в Україні?