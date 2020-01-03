Минобразования пересмотрит перечень оборудования для начальной школы
Министерство образования планирует обновить типовой перечень средств обучения и оборудования для кабинетов начальной школы. Проект приказа представлен для обсуждения.
Об вероятных изменениях в функционировании начального образования пишет Освіта.ua.
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Перечень предусматривает базовые требования к укомплектованию каждого класса. Туда входят как базовые предметы для всех классов, вроде школьной доски или стула для каждого ученика, так и специальные оборудования для художественного или математического образования.
Просмотреть весь предлагаемый список можно по ссылке
Если у вас возникли какие-то замечания или предложения, то направить их можно по адресу [email protected] до 28 января 2020 года.
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Сколько в Украине школ?
В 2019 году в Украине функционировало около 17 тысяч школ