Минобразования пересмотрит перечень оборудования для начальной школы

Министерство образования планирует обновить типовой перечень средств обучения и оборудования для кабинетов начальной школы. Проект приказа представлен для обсуждения.

Об вероятных изменениях в функционировании начального образования пишет Освіта.ua.

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Перечень предусматривает базовые требования к укомплектованию каждого класса. Туда входят как базовые предметы для всех классов, вроде школьной доски или стула для каждого ученика, так и специальные оборудования для художественного или математического образования.

Просмотреть весь предлагаемый список можно по ссылке

Если у вас возникли какие-то замечания или предложения, то направить их можно по адресу [email protected] до 28 января 2020 года.

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Сколько в Украине школ?

В 2019 году в Украине функционировало около 17 тысяч школ