Міносвіти перегляне перелік обладнання для початкової школи

Міністерство освіти планує оновити типовий перелік засобів навчання та обладнання для кабінетів початкової школи. Проєкт наказу представлений для обговорення.

Про імовірні зміни у функціонуванні початкової освіти пише Освіта.ua.

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Перелік передбачає базові вимоги до укомплектування кожного класу. Туди входять як базові предмети для усіх класів, на зразок шкільної дошки чи стільця для кожного учня, так і спеціальні обладнання для мистецької чи математичної освіти.

Переглянути весь пропонований список можна за посиланням

Якщо у вас виникли якісь зауваження чи пропозиції, то надіслати їх можна за адресою [email protected] до 28 січня 2020 року.

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