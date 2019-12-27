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Шкільну програму з математики в українських школах розвантажать

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Сьогодні шкільна програма з математики перевантажена / Thought Catalog

Міністерство освіти планує переглянути теперішню навчальну програму з математики у школах. Навантаження на школярів повинні зменшитись.

Про плани відомства розповіла міністерка освіти Ганна Новосад в інтерв’ю Укрінформу.

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Для тих, хто зараз навчається, я вважаю, ми маємо переглянути програми на предмет розвантаження, тому що PISA показала – діти не вміють працювати з елементарними речами, такими, як дроби й відсотки,
– розповіла очільниця МОН.

За словами міністерки, якщо діти не розуміють конкретної теми, то на ній треба зупинитись довше.

Тому для тих, хто навчається тут і зараз, будемо переглядати програми на предмет деякого розвантаження,
– розповіла Ганна Новосад.

Також в планах міністерства перекласти та адаптувати закордонні підручники з математики.

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Що таке PISA?

  • Program for International Student Assessment – міжнародне дослідження успішності учнів;
  • відбувається кожні три роки серед 15 річних школярів за трьома напрямами;
  • перевіряє, чи учні здатні використовувати здобуті знання, уміння та навички в реальному житті;
  • лише 36% українських підлітків досягли базового рівня.
Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Освіта Школа Реформа освіти Ганна Новосад Міністерство освіти та науки України
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