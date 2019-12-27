Шкільну програму з математики в українських школах розвантажать
Міністерство освіти планує переглянути теперішню навчальну програму з математики у школах. Навантаження на школярів повинні зменшитись.
Про плани відомства розповіла міністерка освіти Ганна Новосад в інтерв’ю Укрінформу.
До слова: Обов’язкове ЗНО з математики буде простим, – Новосад
Для тих, хто зараз навчається, я вважаю, ми маємо переглянути програми на предмет розвантаження, тому що PISA показала – діти не вміють працювати з елементарними речами, такими, як дроби й відсотки,
– розповіла очільниця МОН.
За словами міністерки, якщо діти не розуміють конкретної теми, то на ній треба зупинитись довше.
Тому для тих, хто навчається тут і зараз, будемо переглядати програми на предмет деякого розвантаження,
– розповіла Ганна Новосад.
Також в планах міністерства перекласти та адаптувати закордонні підручники з математики.
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Що таке PISA?
- Program for International Student Assessment – міжнародне дослідження успішності учнів;
- відбувається кожні три роки серед 15 річних школярів за трьома напрямами;
- перевіряє, чи учні здатні використовувати здобуті знання, уміння та навички в реальному житті;
- лише 36% українських підлітків досягли базового рівня.