Обов’язкове ЗНО з математики буде простим, – Новосад
Міністерка освіти Ганна Новосад пояснила, як відбуватиметься ЗНО з математики, яке з 2021 року буде обов’язковим. Завдання мають бути елементарними.
Про нововведення від міністерства Ганна Новосад розповіла в інтерв’ю Укрінформу.
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За словами міністерки, впровадження обов’язкового ЗНО з математики стало реакцією на результати PISA.
Також очільниця відомства нагадала, що відтепер математика матиме два рівні: базовий та профільний.
Так звані "гуманітарії" – ті, хто більше вивчав гуманітарні предмети або має схильність до розуміння гуманітарних предметів, зможуть здавати базовий рівень, а він є геть простим,
– розповіла Ганна Новосад.
Приблизні завдання, які очікують на випускників шкіл вже можна переглянути на сайті УЦОЯО. Базовий рівень складається з елементарних завдань, які базуються на шкільній програмі.
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Також міністерка розповіла, що під час складання базового рівня з математики, абітурієнти зможуть користуватись формулами. До того ж подавати результати ЗНО з математики при вступі на гуманітарні факультети не треба буде.