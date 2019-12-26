Обов’язкове ЗНО з математики буде простим, – Новосад

Міністерка освіти Ганна Новосад пояснила, як відбуватиметься ЗНО з математики, яке з 2021 року буде обов’язковим. Завдання мають бути елементарними.

Про нововведення від міністерства Ганна Новосад розповіла в інтерв’ю Укрінформу.

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За словами міністерки, впровадження обов’язкового ЗНО з математики стало реакцією на результати PISA.

Також очільниця відомства нагадала, що відтепер математика матиме два рівні: базовий та профільний.

Так звані "гуманітарії" – ті, хто більше вивчав гуманітарні предмети або має схильність до розуміння гуманітарних предметів, зможуть здавати базовий рівень, а він є геть простим,

– розповіла Ганна Новосад.

Приблизні завдання, які очікують на випускників шкіл вже можна переглянути на сайті УЦОЯО. Базовий рівень складається з елементарних завдань, які базуються на шкільній програмі.

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Також міністерка розповіла, що під час складання базового рівня з математики, абітурієнти зможуть користуватись формулами. До того ж подавати результати ЗНО з математики при вступі на гуманітарні факультети не треба буде.