Обязательное ВНО по математике будет простым, – Новосад

Министр образования Анна Новосад объяснила как будет проходить ВНО по математике, которое с 2021 года будет обязательным. Задачи должны быть элементарными.

О нововведение от министерства Анна Новосад рассказала в интервью Укринформ.

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По словам министра, внедрение обязательного ВНО по математике стало реакцией на результаты PISA.

Также глава ведомства напомнила, что теперь математика будет иметь два уровня: базовый и профильный.

Так называемые "гуманитарии" – те, кто больше изучал гуманитарные предметы или имеет склонность к пониманию гуманитарных предметов, смогут сдавать базовый уровень, а он является совсем простым,

– рассказала Анна Новосад.

Примерные задания, которые ожидают выпускников школ уже можно посмотреть на сайте УЦОКО. Базовый уровень состоит из элементарных задач, которые базируются на школьной программе.

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Также министр рассказала, что во время составления базового уровня по математике, абитуриенты смогут пользоваться формулами. К тому же подавать результаты ВНО по математике при поступлении на гуманитарные факультеты не надо будет.