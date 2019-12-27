Школьную программу по математике в украинских школах разгрузят
Министерство образования планирует пересмотреть нынешнюю учебную программу по математике в школах. Нагрузка на школьников должна уменьшиться.
О планах ведомства рассказала министр образования Анна Новосад в интервью Укринформу.
К слову: Обязательное ВНО по математике будет простым, – Новосад
Для тех, кто сейчас учится, я считаю, мы должны пересмотреть программы на предмет разгрузки, так как PISA показала – дети не умеют работать с элементарными вещами такими, как дроби и проценты,
– рассказала руководительница МОН.
По словам министра, если дети не понимают конкретной темы, то на ней нужно остановиться дольше.
Поэтому для тех, кто учится здесь и сейчас, будем просматривать программы на предмет некоторой разгрузки,
– рассказала Анна Новосад.
Также в планах министерства перевести и адаптировать зарубежные учебники по математике.
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Что такое PISA?
- Program for International Student Assessment – международное исследование успеваемости учащихся;
- происходит каждые три года среди 15 летних школьников по трем направлениям;
- проверяет, способны ли ученики использовать полученные знания, умения и навыки в реальной жизни;
- только 36% украинских подростков достигли базового уровня.