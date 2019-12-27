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Школьную программу по математике в украинских школах разгрузят

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Сегодня школьная программа по математике перегружена / Thought Catalog

Министерство образования планирует пересмотреть нынешнюю учебную программу по математике в школах. Нагрузка на школьников должна уменьшиться.

О планах ведомства рассказала министр образования Анна Новосад в интервью Укринформу.

К слову: Обязательное ВНО по математике будет простым, – Новосад

Для тех, кто сейчас учится, я считаю, мы должны пересмотреть программы на предмет разгрузки, так как PISA показала – дети не умеют работать с элементарными вещами такими, как дроби и проценты,
– рассказала руководительница МОН.

По словам министра, если дети не понимают конкретной темы, то на ней нужно остановиться дольше.

Поэтому для тех, кто учится здесь и сейчас, будем просматривать программы на предмет некоторой разгрузки,
– рассказала Анна Новосад.

Также в планах министерства перевести и адаптировать зарубежные учебники по математике.

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Что такое PISA?

  • Program for International Student Assessment – международное исследование успеваемости учащихся;
  • происходит каждые три года среди 15 летних школьников по трем направлениям;
  • проверяет, способны ли ученики использовать полученные знания, умения и навыки в реальной жизни;
  • только 36% украинских подростков достигли базового уровня.
Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Министерство образования и науки Украины Ганна Новосад Реформа образования Учеба Школа
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