Минобразования подписало меморандум о популяризации науки среди школьников

Министерство образования и науки Украины подписало меморандум с общественной организацией INSCIENCE о сотрудничестве. Планируют проведение мероприятий для популяризации науки среди школьников.

Свои подписи оставили министр образования Анна Новосад и председатель INSCIENCE Елена Скирта, пишет пресс-служба МОН.

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По словам министра, государство слишком мало внимания уделяет популяризации науки и инноваций среди школьников и студентов.

Их (молодежь – 24 канал) мы должны заинтересовать уже сегодня, чтобы в будущем в Украине появлялись новые поколения талантливых исследователей, инноваторов, стартаперов,

– рассказала глава ведомства.

По мнению Елены Скирды, организация сможет функционировать лучше, если будет иметь поддержку от государства. Программа, которую INSCIENCE будет воплощать в жизнь называется "Science Teens Platform".

Программа "Science Teens Platform" бесплатная, продлится до конца апреля, на лекции и воркшопы можно прийти в Киеве. Для украинских школ мы будем отцифровывать программу и ее можно будет найти у нас на сайте. Скоро стартует предпринимательское направление, в рамках которого подростки будут создавать наукоемкие проекты и получат менторскую поддержку,

– рассказала детали глава организации.

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Что такое INSCIENCE