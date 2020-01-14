Міносвіти підписало меморандум про популяризацію науки серед школярів

Міністерство освіти та науки України підписало меморандум з громадською організацією INSCIENCE про співпрацю. Планують проведення заходів для популяризації науки серед школярів.

Свої підписи залишили міністерка освіти Ганна Новосад і голова INSCIENCE Олена Скирта, пише пресслужба МОН.

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За словами міністерки, держава занадто мало уваги приділяє популяризації науки та інновацій серед школярів та студентів.

Їх (молодь – 24 канал) ми маємо зацікавити вже сьогодні, щоб у майбутньому в Україні з'являлися нові покоління талановитих дослідників, інноваторів, стартаперів,

– розповіла очільниця відомства.

На думку Олени Скирти, організація зможе функціонувати краще, якщо матиме підтримку від держави. Програма, яку INSCIENCE втілюватиме в життя має назву "Science Teens Platform".

Програма "Science Teens Platform" безкоштовна, триватиме до кінця квітня, на лекції та воркшопи можна прийти у Києві. Для українських шкіл ми будемо відцифровувати програму і її можна буде знайти у нас на сайті. Скоро стартує підприємницький напрям, в межах якого підлітки створюватимуть наукомісткі проєкти і отримають менторську підтримку,

– розповіла деталі очільниця організації.

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Що таке INSCIENCE