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Міносвіти підписало меморандум про популяризацію науки серед школярів

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У міністерстві розуміють проблеми у розвитку науки / МОН

Міністерство освіти та науки України підписало меморандум з громадською організацією INSCIENCE про співпрацю. Планують проведення заходів для популяризації науки серед школярів.

Свої підписи залишили міністерка освіти Ганна Новосад і голова INSCIENCE Олена Скирта, пише пресслужба МОН.

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За словами міністерки, держава занадто мало уваги приділяє популяризації науки та інновацій серед школярів та студентів.

Їх (молодь – 24 канал) ми маємо зацікавити вже сьогодні, щоб у майбутньому в Україні з'являлися нові покоління талановитих дослідників, інноваторів, стартаперів,
– розповіла очільниця відомства.

На думку Олени Скирти, організація зможе функціонувати краще, якщо матиме підтримку від держави. Програма, яку INSCIENCE втілюватиме в життя має назву "Science Teens Platform".

Програма "Science Teens Platform" безкоштовна, триватиме до кінця квітня, на лекції та воркшопи можна прийти у Києві. Для українських шкіл ми будемо відцифровувати програму і її можна буде знайти у нас на сайті. Скоро стартує підприємницький напрям, в межах якого підлітки створюватимуть наукомісткі проєкти і отримають менторську підтримку,
– розповіла деталі очільниця організації.

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Що таке INSCIENCE

  • громадська організація;
  • метою організації є зробити науку та інновації актуальними для суспільства;
  • команда прагне об’єднати науку та бізнес, а також зробити Україну привабливою для інвестицій.
Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Освіта Наука в Україні Міністерство освіти та науки України Ганна Новосад Наука
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