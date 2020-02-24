Минобразования разработает новую систему оплаты труда для воспитателей

В процессе обсуждений закона о среднем образовании, в министерстве пообещали пересмотреть также систему оплаты труда для воспитателей. Именно эта категория педагогов является наименее защищенной финансово.

Наработки должны представить уже в начале апреля, пишет Znaj.ua.

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О низких зарплатах педогогам-воспитателям рассказала аналитик CEDOS Ирина Когут.

Она отметила, что министерство снова молчит об изменениях в этом направлении.

Пока новостей о том, как идет работа над этой частью реформы, нет, но возможно, через месяц-два станет ясно, когда же и на сколько повысят зарплаты "педагогам дошкольникам",

– предположила Ирина Когут.

По ее словам, сегодня заработная плата воспитателя колеблется в пределах минимальной. Похожая ситуация и у школьных учителей, однако последние имеют большое количество надбавок. И менять систему расчета зарплат на базе Единой тарифной сетки давно пора.

Ожидаемое повышение зарплаты пока остается призрачным, по крайней мере пока действует действующая система оплаты труда педагогов на основе Единой тарифной сетки,

– пояснила эксперт.

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Каков размер минимальной зарплаты в Украине?

С 1 января 2020 минимальная заработная плата в месяц составляет 4723 гривны.