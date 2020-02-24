Міносвіти розробить нову систему оплати праці для вихователів

В процесі обговорень закону про середню освіту, у міністерстві пообіцяли переглянути також систему оплати праці для вихователів. Саме ця категорія освітян є найменш захищеною фінансово.

Напрацювання повинні представити вже до початку квітня, пише Znaj.ua.

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Про низькі зарплати педогогам-вихователям розповіла аналітик CEDOS Ірина Когут.

Вона зазначила, що зараз міністерство знову мовчить про зміни в цьому напрямку.

Поки що новин про те, як іде робота над цією частиною реформи, немає, але можливо, за місяць-два стане зрозуміло, коли ж і на скільки підвищать зарплати "педагогам-дошкільникам",

– припустила Ірина Когут.

За її словами, сьогодні заробітна плата вихователя коливається в межах мінімальної. Схожа ситуація і у шкільних вчителів, проте останні мають велику кількість надбавок. Також, змінювати систему розрахунку зарплат на базі Єдиної тарифної сітки давно пора.

Очікуване підвищення зарплатні поки що лишається примарним, принаймні доки діє чинна система оплати праці педагогів на основі Єдиної тарифної сітки,

– пояснила експертка.

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Який розмір мінімальної зарплати в Україні?З 1 січня 2020 року мінімальна заробітна плата на місяць становить 4723 гривні.