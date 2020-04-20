Молодые учителя не получат в 2020 году обещанные правительством деньги

21000 "подъемных" для молодых учителей в обновленный бюджет не заложили. Но обещают вернуть эту выплату, когда бюджет еще раз обновят после окончания карантина.

О неприятной для молодых учителей смене в государственном бюджете Украины, вызванной эпидемией COVID-19 и ее экономическими последствиями, рассказали в " Зеркале недели ".

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74000 молодых учителей, имеющих стаж работы до 10 лет, в 2020 году должны получить по 21020 гривен разовой ежегодной помощи. Однако в обновленном "антикризисном" бюджете на 2020 год обещанных ранее еще правительством Гончарука "подъемных" нет.

Президент Украины Владимир Зеленский 18 апреля подписал этот документ , после публикации он вступит в силу, то есть факт отсутствия выплаты молодым учителям в 2020 уже можно считать свершившимся.

Эта статья расходов пострадала из-за необходимости обеспечения финансирования статей расходов, жизненно важных в условиях карантина. После его окончания власть снова планирует пересмотреть бюджет.

В частности, председатель комитета ВРУ по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак несколько ранее подтвердил , что "эта программа срезана полностью", но она будет первой, на которую вернут деньги из стабилизационного фонда после карантина.

Ранее в Минобразования заявляли, что " зарплата учителям с образовательной субвенции должна происходить в соответствии с утвержденными расходами органами местного самоуправления". Подробнее – в материале 24 канала.

Напомним, обновленный бюджет формировали с учетом денег от МВФ. Однако пока подтверждения от Фонда по новой программе финансирования для Украины нет.