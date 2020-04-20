Молоді вчителі не отримають у 2020 році обіцяні урядом гроші

21000 "підйомних" для молодих вчителів в оновлений бюджет не заклали. Але обіцяють повернути цю виплату, коли бюджет ще раз оновлять після закінчення карантину.

Про неприємну для молодих вчителів зміну у державному бюджеті України, спричинену епідемією COVID-19 та її економічними наслідками, розповіли у "Дзеркалі тижня".

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74 тисячі молодих вчителів, які мають стаж роботи до 10 років, у 2020 році мали б отримати по 21 020 гривень разової щорічної допомоги. Однак в оновленому "антикризовому" бюджеті на 2020 рік обіцяних раніше ще урядом Гончарука "підйомних" немає.

Президент України Володимир Зеленський 18 квітня підписав цей документ, після публікації він стане чинним, тобто факт відсутності виплати молодим вчителям у 2020 вже можна вважати доконаним.

Ця стаття витрат постраждала через необхідність забезпечення фінансування статей видатків, життєво важливих в умовах карантину. Після його закінчення влада знову планує переглянути бюджет.

Зокрема, голова комітету ВРУ з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак дещо раніше підтвердив, що "ця програма зрізана повністю", але вона буде першою, на яку повернуть гроші зі стабілізаційного фонду після карантину.

Раніше у Міносвіти заявляли, що "зарплата вчителям з освітньої субвенції має відбуватися згідно з затвердженими видатками органами місцевого самоврядування". Детальніше – у матеріалі 24 каналу.

Нагадаємо, оновлений бюджет формували з урахуванням грошей від МВФ. Однак наразі підтвердження від Фонду щодо нової програми фінансування для України немає.



Які видатки з бюджету найбільше скоротили через коронавірусну кризу / Інфографіка 24 каналу