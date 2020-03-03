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На Черниговщине ночью сгорела школа: фото

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Ночью 3 марта в селе Пальчики на Черниговщине, сгорела местная школа. Пожар продолжался почти 6 часов и успел уничтожить значительную часть здания.

О событии сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

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Возгорание произошло около 2 часов ночи, спасатели потушили пожар около 7 утра.


Здание школы в селе – одноэтажное / фото: Gorod.cn.ua

В 6 часов 55 минут подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет,
– говорится в сообщении.

Огонь успел уничтожить крышу школы и имущество на площади 600 квадратных метров.


​Серьезно пострадало не только перекрытие, но и крыша школы / фото: Gorod.cn.ua

К тушению привлекли 23 человека и 7 единиц техники.

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Причина пожара устанавливается.

Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Новости Чернигова Пожар Учеба Школа
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