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На Чернігівщині вночі згоріла школа: фото

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Вогонь пошкодив майно школи / Matt Chesin

Вночі 3 березня у селі Пальчики, що на Чернігівщині, згоріла місцева школа. Пожежа тривала майже 6 годин та встигла знищити значну частину будівлі.

Про подію повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

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Займання сталось близько 2 години ночі, рятувальники загасили пожежу близько 7 ранку.


Будівля школи у селі – одноповерхова / фото: Gorod.cn.ua

О 06 годині 55 хвилин підрозділами ДСНС пожежу ліквідовано. Жертв та постраждалих немає,
– йдеться у повідомленні.

Вогонь встиг знищити дах школи, та майно на площі 600 квадратних метрів.


Серйозно постраждало не просто перекриття, а й дах школи / фото: Gorod.cn.ua

До гасіння залучили 23 особи та 7 одиниць техніки.

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Причина пожежі встановлюється.

Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Новини Чернігова Пожежа Освіта Школа
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