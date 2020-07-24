Тем временем ложная информация распространяется через Viber-группы и вспыхивает "сенсационными" постами-ужасами в соцсетях. Портал "Освитория" развеивает слухи и рассказывает, как на самом деле будут учиться дети с осени 2020 года.

Узнайте Как будут работать школы в Киеве с 1 сентября

Миф 1 Ученики не пойдут в школы 1 сентября: будет только дистанционное обучение

Скорее нет, чем да: все будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Украину в образовательной сфере поделят на 4 зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную. Обучать детей в школах запретят только в красной зоне – там обучение будет проводиться исключительно дистанционно.

Для среднего уровня заболеваемости (желтая и оранжевая зоны) будут выбирать смешанную форму обучения: и удаленно, и в учреждениях образования с жесткими мерами безопасности. В зеленых зонах дети смогут посещать занятия в обычном режиме.

Наиболее вероятным сценарием главный санитарный врач Виктор Ляшко и исполняющий обязанности министра образования Сергей Шкарлет считают средний уровень заболеваемости и необходимость вводить с осени смешанную форму обучения в большинстве школ Украины.

Миф 2 Если учителя будут учить в школах, им каждую неделю будут делать тест на COVID

Нет, это не так. Даже если школы с осени введут смешанную форму обучения, тестировать педагогов на коронавирусную инфекцию не будут. Однако надо будет соблюдать специальные меры безопасности. Вот самые главные:

Температурный скрининг.

Соблюдение дистанции 1,5 метра в помещениях школы и использование масок во время передвижения по заведению.

Если позволит погода, часть уроков будут проводить на свежем воздухе.

Педагогические советы будут проводить исключительно дистанционно.

Школьных мероприятий и экскурсий для детей не будет.

Детям из группы риска по состоянию здоровья рекомендуют обучаться дистанционно

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Миф 3 Учителя будут работать в несколько смен сверхурочно

Нет, сверхурочной работы от педагогов не потребуют. "Ноги" этого мифа растут из заявления Сергея Шкарлета о том, что в МОН подготовили три варианта начала учебного года: дистанционное обучение, смешанная форма или обучение в несколько смен. Сразу начали распространяться сообщения в учительских Viber-группах – мол, раз учеба в несколько смен, то и работать нужно будет тоже по несколько смен подряд – "возможно, даже в три".

Если обучение по сменам и введут, то будет только две смены: об этом говорил глава Минздрава Максим Степанов. График работы учителей и медицинского персонала сформирует администрация каждой школы.

К примеру, если в классе 30 учеников, то их можно поделить на группы до 10 или 15 человек и сформировать гибкий график, по которому эти группы будут обучаться в течение недели посменно, в разные дни. Дети, которые останутся дома, будут учиться дистанционно по тем же темам. Группы детей будут сменять друг друга в дистанционном и стационарном обучении.

В школах можно разработать удобный график обучения по параллелям. Ученики школы делятся на младших, средних и старших. Затем грамотно строится путь учеников в кабинеты, чтобы дети не контактировали со школьниками из других классов.

Миф 4 Температурный скрининг ученикам будут проводить только при входе в школу

Нет, все сложнее. Вот алгоритм температурного скрининга школьников, которые будут учиться в школах:

Для каждого класса создается онлайн-документ. Доступ к нему будут иметь родители учащихся конкретного класса, классный руководитель и школьная администрация. Каждое утро классный руководитель собирает от родителей данные о температуре ребенка. Данные родители вносят онлайн (это удобнее всего) или в специальный распечатанный документ. При входе в класс каждый ученик пройдет температурный скрининг, который будет проводить классный руководитель. Данные будут вписаны в учетный журнал наряду с записями родителей. И так будет происходить каждый день.

Эта процедура температурного скрининга описана в регламенте работы учебных заведений после возобновления образовательного процесса. Замечаем, что данный регламент действителен для школ города Киева.

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Миф 5 Национальная образовательная онлайн-платформа заработает осенью

Хотя запуск Единой электронной образовательной платформы с начала осени-2020 анонсировала еще предшественница Сергея Шкарлета Любомира Мандзий в интервью "Освитории", над ее созданием до сих пор работают.

"Если бы это было просто, мы бы ее уже запустили. Но платформа сложная, на нее нужно время", – рассказал на днях в беседе с ТСН Владимир Божинский, руководитель экспертной группы Директората школьного образования.

Создание платформы длится уже два года. Ее запуск начинали еще в 2018 году, заложив на реализацию проекта в бюджете 54 млн грн. Платформа должна содержать интерактивные учебные материалы для педагогов – от видеоуроков и методических рекомендаций до тестов, а также рекомендации для родителей по вопросам коммуникации с учебным заведением. В конце концов запуск платформы не состоялся. Ее арестовали за коррупционный скандал и озвучили вывод: использовать платформу нельзя.

Миф 6 Украинские школы скоро получат доступ к интернету 3G

К сожалению, это не так. Улучшать ситуацию с доступом к качественному интернету власть взялась в Закарпатской и Ивано-Франковской областях. Сейчас этот процесс продолжается, а другие регионы ждут своей очереди. Президент Владимир Зеленский подтвердил в одном из недавних интервью: "Страна пока не готова к прогрессивному обучению на расстоянии, так как не везде есть качественное 3G- и 4G-покрытие. Школа онлайн у нас проводилась по телевизору — и это была исключительно наша идея, связанная именно с тем, что хорошего интернета во всех уголках Украины нет".