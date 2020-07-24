Тим часом неправдива інформація шириться через Viber-групи та спалахує "сенсаційними" постами-жахалками в соцмережах. Портал "Освіторія" розвіює чутки та розповідає, як насправді навчатимуться діти з осені 2020 року.

Дізнайтеся Як працюватимуть школи у Києві з 1 вересня

Міф 1 Учні не підуть до шкіл 1 вересня: буде тільки дистанційне навчання

Скоріше ні, ніж так: усе залежатиме від епідеміологічної ситуації. Україну освітянську поділять на 4 зони: зелену, жовту, помаранчеву та червону. Навчати дітей у школах заборонять лише в червоній зоні – там навчання проводитиметься винятково дистанційно.

Для середнього рівня захворюваності (жовта та помаранчева зона) обиратимуть змішану форму навчання: і дистанційно, і в закладах освіти з жорсткими заходами безпеки. У зелених зонах діти зможуть відвідувати заняття в звичайному режимі.

Найімовірнішим сценарієм головний санітарний лікар Віктор Ляшко і виконувач обов'язків міністра освіти Сергій Шкарлет вважають середній рівень захворюваності та необхідність запроваджувати з осені змішану форму навчання в більшості шкіл України.