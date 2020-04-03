Называли дылдой: актриса сериала "Первые ласточки" рассказала о буллинге в школе

Известная украинская актриса Олеся Жураковская, которая снялась в сериале "Первые ласточки" рассказала, что подвергалась буллингу во время учебы в школе. Актриса также дала советы, как справиться с насмешками.

О своих проблемах Жураковская рассказала в интервью Новому Каналу.

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Олеся Жураковская сыграла в сериале мать Полины, которая, по сюжету, наложила на себя руки.

По мнению актрисы, большинство людей сталкиваются с насилием во время взросления, особенно в украинском обществе, которое пока незрелое.

Если у тебя свой взгляд на жизнь, ты отличаешься от общей массы, тебе не прожить жизнь, не сталкиваясь с постоянным желанием окружения тебя поломать, покрасить в усредненный серый цвет,

– рассказала Олеся Жураковская.

По словам актрисы, над ней насмехались из-за внешности и хороших оценок в школе.



Часть актерского состава сериала "Первые Ласточки" / фото: Новый канал

В четвертом классе я занималась танцами, и была высокого роста, больше других сверстников. Я прекрасно двигалась, танцевала, была солисткой. Но постоянно слышала: "Ты толстая, ты дылда". Очень страдала тогда, но, тем не менее, не останавливалась,

– вспоминает Жураковская.

Актриса посоветовала в таких случаях не останавливаться и сохранять уверенность в себе и своем пути, который и приведет вас к счастью

Ничего не бойтесь, идите вперед, ведь если таких уверенных в себе людей не будет, то мир превратится в желеобразную, мерзкую, серую пакость,

– подчеркнула Олеся Жураковская.

О чем сериал "Первые ласточки"?

Молодежный телесериал украинского производства, который рассказывает о подростковых проблемах. В частности взрослении, принятии себя, половой зрелости, формировании личности, издевательстве сверстников, мыслях о суициде и так далее.

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Что такое буллинг?

Это агрессивное поведение детей друг к другу, цель которого унизить, запугать и часто сопровождается физическим насилием. Отдельной формой травли среди подростков называют "кибербулинг". Она получила распространение с появлением мобильных телефонов и интернета.



Буллер может прибегать к анонимным угрозам, звонков с молчанием, преследованию, троллингу или просто снимать на видео издевательства других, чтобы потом распространить это в сети.