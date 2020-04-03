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Називали дилдою: акторка серіалу "Перші Ластівки" розповіла про булінг у школі

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"Перші Ластівки" стали популярним серіалом в Україні / Корупція. Інфо

Відома українська акторка Олеся Жураківська, яка знялася в серіалі "Перші Ластівки" розповіла, що зазнавала булінгу під час навчання у школі. Акторка також дала поради як впоратися з насмішками.

Про свої проблеми Жураківська розповіла у інтерв'ю Новому Каналу.

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Олеся Жураківська зіграла в серіалі матір Поліни, яка, за сюжетом, наклала на себе руки.

На думку акторки, більшість людей стикаються з насильством під час дорослішання, особливо в українському суспільстві, яке поки незріле.

Якщо в тебе свій погляд на життя, ти відрізняєшся від загальної маси, тобі не прожити життя, не стикаючись з постійним бажанням оточення тебе поламати, пофарбувати в усереднений сірий колір,
– розповіла Олеся Жураківська.

За словами акторки, з неї насміхались через зовнішність та хороші оцінки у школі.


Частина акторського складу серіалу "Перші Ластівки" / фото: Новий канал

У четвертому класі я займалася танцями, і була високого зросту, більша за інших однолітків. Я прекрасно рухалася, танцювала, була солісткою. Але постійно чула: "Ти товста, ти дилда". Дуже страждала тоді, але, тим не менш, не зупинялася,
– згадує Жураківська.

Акторка порадила у таких випадках не зупинятись та зберігати впевненість у собі і своєму шляху, який і приведе вас до щастя

Нічого не бійтеся, ідіть вперед, адже якщо таких впевнених у собі людей не буде, то світ перетвориться на желеподібну, мерзенну, сіру капость,
– підкреслила Олеся Жураківська.

Про що серіал "Перші ластівки"?Молодіжний телесеріал українського виробництва, який розповідає про підліткові проблеми. Зокрема дорослішання, прийняття себе, статеву зрілість, формування особистості, знущання однолітків, думки про суїцид і так далі.

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Що таке булінг?Це агресивна поведінка дітей одне до одного, яка має на меті принизити, залякати і часто супроводжується фізичним насиллям. Окремою формою цькувань серед підлітків називають "кібербулінг". Вона набула поширення з появою мобільних телефонів та інтернету.

Булер може вдаватись до анонімних погроз, дзвінків з мовчанням, переслідування, тролінгу чи просто знімати на відео знущання інших, щоб потім поширити це в мережі.

Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Освіта Школа Школярі Освіта в Україні Булінг
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