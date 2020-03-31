Несколько дней продолжаются атаки на ВНО – Минобразования

В последнее время на систему внешнего независимого оценивания происходят атаки. Звучат предложения в связи с карантином отменить ВНО и провести вступительные экзамены в университеты.

Об атаках рассказал генеральный директор директората высшего образования МОН Олег Шаров на своей странице в фейсбук.

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По мнению чиновника, отмена внешнего независимого оценивания приведет к появлению толп во время вступительной кампании.

Несколько дней продолжаются атаки на ВНО. Некоторые из оппонентов предлагают провести вступительные испытания в учреждениях высшего образования. Привет подзабытым коррупции на поступлении, "решалам", толпам и скученности в приемных комиссиях, необходимости сдачи экзаменов в каждом заведении, в которое подаются документы и т.д.,

– написал Олег Шаров.

ВНО позволяет как можно более объективно оценить знания выпускников, к тому же школьники уже давно готовятся к сдаче именно ВНО.

Давайте готовиться к проведению внешнего независимого оценивания, тем более что наши абитуриенты уже давно и старательно к нему готовятся,

– отметил чиновник.

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Сколько всего желающих сдать ВНО в 2020 году?Всего более 350 тысяч человек зарегистрировались для сдачи ВНО в этом году.