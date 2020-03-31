Кілька днів продовжуються атаки на ЗНО – Міносвіти

Останнім часом на систему зовнішнього незалежного оцінювання відбуваються атаки. Лунають пропозиції у звязку з карантином скасувати ЗНО та провести вступні іспити в університеті.

Про атаки розповів генеральний директор директорату вищої освіти МОН Олег Шаров на своїй сторінці у фейсбук.

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На думку посадовця, скасування зовнішнього незалежного оцінювання призведе до появи натовпів під час вступної кампанії.

Кілька днів продовжуються атаки на ЗНО. Деякі з опонентів пропонують провести вступні іспити у закладах вищої освіти. Привіт підзабутим корупції на вступі, "рішалам", натовпам та скупченості у приймальних комісіях, необхідності складання іспитів у кожному закладі, до якого подаються документи тощо,

– написав Олег Шаров.

ЗНО дозволяє якомога об'єктивніше оцінити знання випускників, до того ж школярі вже давно готуються до складання саме ЗНО.

Давайте готуватись до проведення зовнішнього незалежного оцінювання, тим більше, що наші вступники вже давно і старанно до нього готуються,

– зазначив посадовець.

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Скільки загалом охочих скласти ЗНО у 2020 році?Всього понад 350 тисяч осіб зареєструвались для складання ЗНО у цьому році.