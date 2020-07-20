Невероятное разговорное приключение: заработал сайт для общения молодежи со всего мира
Заработала интерактивная учебная платформа под названием "Невероятное разговорное приключение". На сайте молодежь может ознакомиться на английском языке с безопасностью онлайн-общения. Также на платформе доступно общение с ровесниками со всего мира.
Платформа помогает усовершенствовать навыки общения
Программу разработали специально для 13 – 17 летних детей. Об этом информирует "Освитория".
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Однако вскоре ее обещают расширить, чтобы коммуницировать со сверстниками из других стран смогли и младшие дети.
Цель программы – познавать культурные различия и сходства представителей разных стран.
В программе разработаны четыре интерактивных уровня, с помощью которых можно развивать важные навыки для коммуникации:
- критическое мышление,
- активное слушание,
- глобальное общение,
- вопросы и размышления.
Во время обучения на платформе дети и подростки смогут получать награды за общение и зарабатывать баллы.