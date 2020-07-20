Заработала интерактивная учебная платформа под названием "Невероятное разговорное приключение". На сайте молодежь может ознакомиться на английском языке с безопасностью онлайн-общения. Также на платформе доступно общение с ровесниками со всего мира.

Платформа помогает усовершенствовать навыки общения

Программу разработали специально для 13 – 17 летних детей. Об этом информирует "Освитория".

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Однако вскоре ее обещают расширить, чтобы коммуницировать со сверстниками из других стран смогли и младшие дети.

Цель программы – познавать культурные различия и сходства представителей разных стран.

В программе разработаны четыре интерактивных уровня, с помощью которых можно развивать важные навыки для коммуникации:

критическое мышление,

активное слушание,

глобальное общение,

вопросы и размышления.

Во время обучения на платформе дети и подростки смогут получать награды за общение и зарабатывать баллы.

Ознакомиться с "Невероятным разговорным приключением" можно здесь.