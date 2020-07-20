Неймовірна розмовна пригода: запрацював сайт для спілкування молоді з усього світу
Запрацювала інтерактивна навчальна платформа під назвою "Неймовірна розмовна пригода". На сайті молодь може ознайомитись англійською мовою з безпекою онлайн-спілкування. Також на платформі доступне спілкування з ровесниками з усього світу.
Платформа допомагає вдосконалити навички спілкування
Програму розробили спеціально для 13 – 17-річних дітей. Про це інформує "Освіторія".
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Проте незабаром програму обіцяють розширити, аби комунікувати з однолітками з інших країн змогли і молодші діти.
Мета програми – пізнавати культурні відмінності та подібності представників різних країн.
У програмі розроблені чотири інтерактивні рівні, з допомогою яких можна розвивати важливі навички для комунікації:
- критичне мислення,
- активне слухання,
- глобальне спілкування,
- запитання та роздуми.
Під час навчання на платформі діти та підлітки зможуть отримувати відзнаки за спілкування та заробляти бали.