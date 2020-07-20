Запрацювала інтерактивна навчальна платформа під назвою "Неймовірна розмовна пригода". На сайті молодь може ознайомитись англійською мовою з безпекою онлайн-спілкування. Також на платформі доступне спілкування з ровесниками з усього світу.

Платформа допомагає вдосконалити навички спілкування

Програму розробили спеціально для 13 – 17-річних дітей. Про це інформує "Освіторія".

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Проте незабаром програму обіцяють розширити, аби комунікувати з однолітками з інших країн змогли і молодші діти.

Мета програми – пізнавати культурні відмінності та подібності представників різних країн.

У програмі розроблені чотири інтерактивні рівні, з допомогою яких можна розвивати важливі навички для комунікації:

критичне мислення,

активне слухання,

глобальне спілкування,

запитання та роздуми.

Під час навчання на платформі діти та підлітки зможуть отримувати відзнаки за спілкування та заробляти бали.

Ознайомитись з "Неймовірною розмовною пригодою" можна тут.