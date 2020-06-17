Отмена пробного ВНО и заявления о возможной отмене тестирования в 2020 году вызвали волну возмущения среди украинцев. В частности, в социальных сетях даже возникла своеобразная кампания "Руки прочь от ВНО". Но по мнению заслуженного учителя Украины Виктора Громова, внешнее независимое тестирование стопроцентно состоится.

В эфире утреннего шоу на 24 канале шеф-редактор портала "Образовательная политика" отметил, что не знает ни одного чиновника, который бы выступал за отмену ВНО. Также отметил, что не знает ни одного ректора, который бы сегодня это публично лоббировал.

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"Никаких шансов нет, что ВНО отменят. Думаю, что это искусственно раздутая волна", – предположил он.

По словам Виктора Громова, необходимо заниматься реальными проблемы в образовании, о которых ничего не говорят. В частности, он пояснил, что это касается и модернизации ВНО. Ведь внешнее независимое оценивание требует совершенствования, приведения в соответствие с информационной эпохой.

"ВНО будет. Я 100% вам это гарантирую", – подчеркнул заслуженный учитель Украины.

Есть ли альтернатива ВНО

По мнению шеф-редактора портала "Образовательная политика", за считанные недели до начала нового учебного года нельзя создать альтернативу внешнему независимому оцениванию. Хотя он и добавил, что, например, в Израиле есть практика комплексного психометрического текста. Но это также является своеобразной формой ВНО.

Также он рассказал, что в Германии поступают по среднему баллу аттестата. Однако работы специального выпускного экзамена проверяют не работники школы. Поэтому тоже есть своеобразный элемент ВНО.

Не о чем говорить. Надо думать о том, как обеспечить с санитарных позиций максимально безопасные условия,

– подчеркнул Виктор Громов.