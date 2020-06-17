Скасування пробного ЗНО та заяви про можливе скасування тестування у 2020 році викликали хвилю обурення серед українців. Зокрема, в соціамльних мережах навіть виникла своєрідна кампанія "Руки геть від ЗНО". Але на думку заслуженого вчителя України Віктора Громова, зовнішнє незалежне тестування стовідсотково відбудеться.

В ефірі ранкового шоу на 24 каналу шеф-редактор порталу "Освітня політика" зауважив, що не знає жодного високопосадовця, який би виступав за скасування ЗНО. Також відзначив, що не знає жодного ректора, який би сьогодні це публічно лобіював.

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"Ніяких шансів немає, що ЗНО скасують. Думаю, що це штучно роздмухана хвиля", – припустив він.

За словами Віктора Громова, необхідно займатися реальними проблеми в освіті, про які нічого не говорять. Зокрема, він пояснив, що це стосується і модернізації ЗНО. Адже зовнішнє незалежне оцінювання вимагає вдосконалення, приведення у відповідність з інформаційною епохою.

"ЗНО буде. Я 100% вам це гарантую", – наголосив заслужений вчитель України.

Чи є альтернатива ЗНО

На думку шеф-редактора порталу "Освітня політика" за лічені тижні до початку нового навчального року не можна створити альтернативу зовнішньому незалежному оцінюванню. Хоча й додав, що, наприклад, в Ізраїлі є практика психометричного комплексного тексту. Але це також є своєрідною формою ЗНО.

Також він розповів, що у Німеччині вступають за середнім балом атестату. Однак роботи спеціального випускного іспиту перевіряють не працівники школи. Тому теж є своєрідний елемент ЗНО.

Немає про що говорити. Треба думати про те, як забезпечити з санітарних позицій максимально безпечні умови,

– наголосив Віктор Громов.