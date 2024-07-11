Приглашение на дополнительную сессию участники уже получили. Их разместили в их персональных кабинетах, отмечает Образование 24.

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Стартовала дополнительная сессия НМТ-2024

Узнать дату и место и время проведения экзамена участники НМТ можно из приглашения.

Начало тестирования для участников, которые будут сдавать НМТ в Украине, указали по киевскому времени, а для участников, которые во время регистрации изъявили желание проходить НМТ за рубежом, – по местному времени населенного пункта, где расположен временный экзаменационный центр.

В УЦОКО советуют заранее спланировать свой график на определенный в приглашении день тестирования, а также проложить маршрут проезда. В случае опоздания участника не допустят к ТЭЦ.

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Также участникам не стоит распространять информацию о месте проведения НМТ или передавать свои персональные данные посторонним лицам, в частности в любых телеграмм-каналах, которые обещают якобы оперативное информирование о вступительных экзаменах.

Результаты по шкале 100 – 200 баллов потенциальные бакалавры получат до 26 июля 2024 года.

Важно! Директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко в интервью Образованию 24 рассказала, можно ли пересдать мультитест, какие трудности возникли во время оценивания и как на процесс влияют длительные отключения света и воздушные тревоги. Также она рассказала о том, кто из участников потерял шансы на поступление в этом году.