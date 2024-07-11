Запрошення на додаткову сесію учасники вже отримали. Їх розмістили у їхніх персональних кабінетах, зазначає Освіта 24.

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Стартувала додаткова сесія НМТ-2024

Дізнатись дату і місце та час проведення іспиту учасники НМТ можна із запрошення.

Початок тестування для учасників, які складатимуть НМТ в Україні, указали за київським часом, а для учасників, які під час реєстрації виявили бажання проходити НМТ за кордоном, – за місцевим часом населеного пункту, де розташований тимчасовий екзаменаційний центр.

В УЦОЯО радять заздалегідь спланувати свій графік на визначений у запрошенні день тестування, а також прокласти маршрут доїзду. У разі запізнення учасника не допустять до ТЕЦ.

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Також учасникам не варто поширювати інформацію про місце проведення НМТ чи передавати свої персональні дані стороннім особам, зокрема в будь-яких телеграм-каналах, які обіцяють буцімто оперативне інформування щодо вступних іспитів.

Результати за шкалою 100 – 200 балів потенційні бакалаври отримають до 26 липня 2024 року.

Важливо! Директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко в інтерв'ю Освіті 24 розповіла, чи можна перескласти мультитест, які труднощі виникли під час оцінювання та як на процес впливають тривалі відключення світла й повітряні тривоги. Також вона розповіла про те, хто з учасників втратив шанси на вступ цього року.