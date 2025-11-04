Среди ключевых нововведений – уточнения технических параметров мультимедийных элементов, требования к интерактивности, адаптивности контента и возможности офлайн-доступа. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

Какие изменения произошли?

Также уточнили правила размещения навигационных элементов, использования звукового сопровождения и видео, обеспечения удобства пользования для различных устройств.

Отдельный раздел обновленных требований посвятили электронным приложениям для лиц с особыми образовательными потребностями. Такие приложения разрабатывают параллельно с соответствующими учебниками и должны соответствовать требованиям стандарта ДСТУ "Требования по доступности продуктов и услуг ИКТ", а также учитывать рекомендации педагогов специальных и инклюзивных учебных заведений.

Обновленные требования направлены на повышение качества цифрового учебного контента и создание доступной образовательной среды для всех учеников.

