Среди ключевых нововведений – уточнения технических параметров мультимедийных элементов, требования к интерактивности, адаптивности контента и возможности офлайн-доступа. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.
Какие изменения произошли?
Также уточнили правила размещения навигационных элементов, использования звукового сопровождения и видео, обеспечения удобства пользования для различных устройств.
Отдельный раздел обновленных требований посвятили электронным приложениям для лиц с особыми образовательными потребностями. Такие приложения разрабатывают параллельно с соответствующими учебниками и должны соответствовать требованиям стандарта ДСТУ "Требования по доступности продуктов и услуг ИКТ", а также учитывать рекомендации педагогов специальных и инклюзивных учебных заведений.
Обновленные требования направлены на повышение качества цифрового учебного контента и создание доступной образовательной среды для всех учеников.
Как усовершенствовали приложение Мрия?
- В Украине продолжают совершенствовать образовательное приложение Мрия.
- Ее создатели говорят, что эта экосистема меняет подход к обучению.
- Для повышения вовлеченности учеников интегрировали в экосистему элементы геймификации – специальные игровые механики, такие как баллы, уровни, достижения.
- Они помогают детям чувствовать собственный прогресс и учиться не "для галочки", а ради развития.