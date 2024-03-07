В это время как раз собрались на сессию совета депутаты. К ним обращается сейчас более сотни человек.
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Студенты Польского университета вышли на митинг
Студенты высказываются против реорганизации своего вуза. В руках держат плакаты в поддержку Полесского университета: "Сохраните Полесский университет", "Мы против ликвидации", "Услышьте нас".
Заметим, что депутаты Житомирского областного совета 7 марта не внесли в повестку дня вопрос обращения к высшим органам власти по реорганизации Полесского университета путем присоединения к ЖГУ имени Франко.
В Житомире митингуют студенты / Суспильное Житомир
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В Житомире объединят два вуза
- В Житомире объединят два университета – Полесский национальный и Житомирский государственный университет имени Франко.
- Процесс уже стартовал. Оба вуза об этом знали.
- Ректор Полесского национального университета Олег Скидан заявлял, что поддерживает это решение, поскольку образовательные программы практически не пересекаются.
- Он говорит, что создадут один сверхмощный университет, который будет иметь один большой образовательный кампус и более сотни образовательных программ.