В это время как раз собрались на сессию совета депутаты. К ним обращается сейчас более сотни человек.

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Студенты Польского университета вышли на митинг

Студенты высказываются против реорганизации своего вуза. В руках держат плакаты в поддержку Полесского университета: "Сохраните Полесский университет", "Мы против ликвидации", "Услышьте нас".

Заметим, что депутаты Житомирского областного совета 7 марта не внесли в повестку дня вопрос обращения к высшим органам власти по реорганизации Полесского университета путем присоединения к ЖГУ имени Франко.



В Житомире митингуют студенты / Суспильное Житомир

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