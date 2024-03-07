У цей час саме зібралися на сесію ради депутати. До них звертається зараз понад сотня осіб.
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Студенти Польського університету вийшли на мітинг
Студенти висловлюються проти реорганізації свого вишу. У руках тримають плакати на підтримку Поліського університету: "Збережіть Поліський університет", "Ми проти ліквідації", "Почуйте нас".
Зауважимо, що депутати Житомирської обласної ради 7 березня не внесли до порядку денного питання звернення до вищих органів влади щодо реорганізації Поліського університету шляхом приєднання до ЖДУ імені Франка.
У Житомирі мітингують студенти / Суспільне Житомир
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У Житомирі об'єднають два виші
- У Житомирі об'єднають два університети – Поліський національний та Житомирський державний університет імені Франка.
- Процес уже стартував. Обидва виші про це знали.
- Ректор Поліського національного університету Олег Скидан заявляв, що підтримує це рішення, оскільки освітні програми практично не перетинаються.
- Він каже, що створять один надпотужний університет, який матиме один великий освітній кампус і більше сотні освітніх програм.