Учеба в Чехии: документы для поступления и советы

Карлов университет в Праге основан еще в 1348 году – именно с этой даты начинается отсчет истории высшего образования в Чехии. Эта страна готова предложить известные на всю Европу престижные университеты, а также меньшие – с более умеренной ценой на обучение. Что нужно для поступления в университеты Чехии – читайте в материале.

В Чехии действуют 26 государственных вузов, 2 ведомственные высшие школы (полиции и Министерства обороны) и 48 частных учреждений высшего образования разного толка.

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В государственных вузах можно учиться бесплатно. Однако есть одно условие – обучение ведется на чешском языке. Обучение на англоязычных факультетах является платным.

Какие учебные программы предлагают чешские университеты?



Карлов университет является старейшим не только в Чехии, но и во всей центральной Европе / фото: Прага

бакалаврские программы – 3-4 года;

магистерские программы – 1-2 года;

докторские программы – 3 года.

Какие документы нужны для поступления?

Аттестат или диплом (для бакалаврской программы – полное среднее образование, для магистерской программы – степень бакалавра, для докторской программы – степень магистра);

Апостиль (приложение) к диплому – переведенный на чешский или английский (зависит от языка обучения);

Заявление на поступление (подается в электронном виде) – дедлайны на 2020-2021 год обучения в феврале или марте (варьируется в зависимости от университета);

Сертификат о владении чешским или английским языком (зависит от языка обучения) на уровне B2;

Результаты вступительных экзаменов (зависит от факультета). Экзамены проводятся каждый год в апреле-июне.

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Где выучить чешский язык и получить нужный сертификат? Чешский центр в Киеве – единственное место в Украине, где можно сдать международный сертифицированный экзамен. Принимают и проверяют его экзаменаторы Института языковой и профессиональной подготовки Карлова университета в Праге.