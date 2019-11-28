Навчання в Чехії: документи для вступу та поради

Карлів університет у Празі заснований ще 1348 року – саме з цієї дати починається відлік історії вищої освіти в Чехії. Ця країна готова запропонувати відомі на всю Європу престижні університети, а також менші – з помірнішою ціною на навчання. Що потрібно для вступу в університети Чехії – читайте у матеріалі.

В Чехії діють 26 державних вишів, 2 відомчі вищі школи (поліції та Міністерства оборони) і 48 приватних закладів вищої освіти різного штибу.

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В державних вишах країни можна навчатись безкоштовно. Проте є одна умова – навчання ведеться чеською мовою. Навчання на англомовних факультетах є платним.

Які навчальні програми пропонують чеські університети?



Карлів університет є найстарішим не лише в Чехії, але й в усій центральній Європі / фото: Прага

бакалаврські програми – 3-4 роки;

магістерські програми – 1-2 роки;

докторські програми – 3 роки.

Які документи потрібні для вступу?

Атестат або диплом (для бакалаврської програми – повна середня освіта, для магістерської програми – ступінь бакалавра, для докторської програми – ступінь магістра).

Апостиль (додаток) до диплома – перекладений чеською або англійською (залежить від мови навчання).

Заява на вступ (подається в електронному вигляді) – дедлайни на 2020-2021 рік навчання в лютому або березні (варіюється від університету).

Сертифікат про володіння чеською або англійською мовою (залежить від мови курсу навчання) на рівні B2.

Результати вступних іспитів (залежить від факультету). Іспити проводяться в квітні-червні кожного року.

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Де вивчити чеську мову та отримати потрібний сертифікат?Чеський центр у Києві – єдине місце в Україні, де можна скласти міжнародний сертифікований іспит. Приймають та перевіряють його екзаменатори Інституту мовної та професійної підготовки Карлового університету в Празі.