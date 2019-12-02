Образование за границей: украинцев приглашают на экскурсии в университеты Польши

Обучение в Польше для украинцев становится все доступнее. Однако, чаще всего выпускники украинских школ узнают об университетах заочно, не зная обо всех условиях, которые их ждут. Именно для этого существуют экскурсии в учебные заведения.

Участников приглашают на трехдневный тур по лучшим учебным заведениям Кракова и Варшавы.

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Во время такой поездки вы познакомитесь с особенностями европейской системы образования, ее преимуществами, посетите те университеты, что вас больше всего интересуют. Так вы сможете узнать больше о реализации учебной программы в избранные вузах, их преподавательском составе, условиях обучения и проживания,

– говорится на сайте ОсвитаПоль.

Организаторы обещают, что участники будут иметь достаточно свободного времени для шоппинга и дегустации польской кухни.

Сейчас открыта регистрация для участников образовательных туров на 2020 год.

Зарегистрироваться и прочитать подробные условия можно по ссылке.

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Когда именно будут проходить туры?