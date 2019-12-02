Образование за границей: украинцев приглашают на экскурсии в университеты Польши
Обучение в Польше для украинцев становится все доступнее. Однако, чаще всего выпускники украинских школ узнают об университетах заочно, не зная обо всех условиях, которые их ждут. Именно для этого существуют экскурсии в учебные заведения.
Участников приглашают на трехдневный тур по лучшим учебным заведениям Кракова и Варшавы.
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Во время такой поездки вы познакомитесь с особенностями европейской системы образования, ее преимуществами, посетите те университеты, что вас больше всего интересуют. Так вы сможете узнать больше о реализации учебной программы в избранные вузах, их преподавательском составе, условиях обучения и проживания,
– говорится на сайте ОсвитаПоль.
Организаторы обещают, что участники будут иметь достаточно свободного времени для шоппинга и дегустации польской кухни.
Сейчас открыта регистрация для участников образовательных туров на 2020 год.
Зарегистрироваться и прочитать подробные условия можно по ссылке.
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Когда именно будут проходить туры?
- 2-5 апреля 2020 года;
- 19-22 ноября 2020 года.