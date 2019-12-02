Освіта за кордоном: українців запрошують на екскурсії до університетів Польщі

Навчання в Польщі для українців стає все доступнішим. Проте, найчастіше випускники українських шкіл дізнаються про університети заочно, не знаючи про всі умови, які на них чекають. Саме для цього існують екскурсії до навчальних закладів.

Учасників запрошують на триденний тур кращими навчальними закладами Кракова та Варшави.

Більше про навчання в Польщі: Документи для вступу в університети Польщі: на що треба звернути увагу

Під час такої поїздки ви ознайомитеся з особливостями європейської системи освіти, її перевагами, відвідаєте ті університети, що вас найбільше цікавлять. Так ви зможете дізнатися більше про реалізацію навчальної програми в обраних вишах, їх викладацький склад, умови навчання та проживання, – йдеться на сайті ОсвітаПоль.

Організатори обіцяють, що учасники матимуть вдосталь вільного часу для шопінгу та дегустації польської кухні.

Зараз відкрита реєстрація для учасників освітніх турів на 2020 рік.

Зареєструватись та прочитати детальні умови можна за посиланням.

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Коли саме відбуватимуться тури?