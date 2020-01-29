Образовательные возможности: заработал портал для госслужащих
Национальное агентство по вопросам государственной службы объявило о запуске портала управления знаниями. Портал будет помогать государственным служащим найти себе курсы повышения квалификации.
О запуске объявили в Нацагентстве по вопросам государственной службы.
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Предполагается, что новая платформа поможет государственным служащим самостоятельно выбирать и планировать для себя интересное обучение. Также службы управления персоналом смогут получить информацию о том, где и когда есть возможность обучать служащих.
На портале уже размещено более 300 программ повышения квалификации, количество постоянно увеличивается.
Узнать больше о возможностях портала можно по ссылке.
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