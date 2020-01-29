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Освітні можливості: запрацював портал для держслужбовців

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Державним службовцям буде простіше шукати програми підвищення кваліфікації / Tim van der Kuip

Національне агентство з питань державної служби оголосило про запуск порталу управління знаннями. Портал допомагатиме державним службовцям знайти собі курси для підвищення кваліфікації.

Про запуск оголосили в Нацагентстві з питань державної служби.

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Передбачається, що нова платформа допоможе державним службовцям самостійно вибирати та планувати для себе цікаве навчання. Також служби управління персоналом зможуть отримати інформацію про те, де та коли є можливість навчати службовців.

На порталі вже розміщено понад 300 програм підвищення кваліфікації, кількість постійно збільшується.

Дізнатись більше про можливості порталу можна за посиланням.

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Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Освіта Освіта за кордоном Державна міграційна служба Державна фіскальна служба Державна митна служба Державна податкова служба
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