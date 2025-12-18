Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление образовательного омбудсмена Надежды Лещик в интервью "Интерфакс-Украина".

Какие контракты для учителей предложила омбудсменка?

По мнению Лещик, вопрос со срочными договорами следует рассматривать только после поднятия заработных плат учителей.

На сегодня есть много сложностей с процедурой увольнения учителей за некачественную работу, когда они по возрасту просто не могут выполнять свои обязанности, или по жалобам от родителей. У нас есть по этому поводу жалобы от директоров. Иногда их увольняют, а они восстанавливаются через суд и им еще вынуждены выплачивать за вынужденный прогул,

– говорит омбудсменка.

Она добавила, что это все усложняет работу директоров над качеством образовательного процесса. "Поэтому, я считаю, что должен быть контракт, но не такой кратковременный, потому что, среди прочего, могут быть проблемы с аттестацией, которая у нас предусмотрена раз в пять лет и другие проблемы", – резюмировала она.

Кроме того, Надежда Лещик отметила, что низкие зарплаты педагогов становятся одной из причин, почему молодежь не хочет идти в профессию. Ведь, учителя имеют ставку, которая не дотягивает до минимальной зарплаты, и много надбавок и доплат.

Молодой школьный преподаватель не имеет надбавок, поэтому получает зарплату около 8 000 гривен. Поэтому, по мнению образовательного омбудсмена, необходимо увеличивать ставку учителя и уменьшать количество надбавок и доплат.

"На самом деле, большинство учителей не работает 18 часов на ставку, они работают больше. То есть была идея, чтобы высвободить эти средства и сделать три минимальные заработные платы. К сожалению, она не нашла поддержки среди учителей. В то же время в случае введения увеличения нагрузки возникал бы вопрос распределения нагрузки в школах, в частности в сельских, чрезмерной нагрузки на учителя, профессионального выгорания и т.д.", – объяснила Лещик.

