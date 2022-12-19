Этот проект позволит школьникам найти онлайн-репетитора-волонтера. В целом, цель платформы "Tangle of skills" – сделать индивидуальное обучение и практику работы репетитором доступными каждому.
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Репетиторы-волонтеры помогут школьникам учиться
Занятия для учеников бесплатны. По желанию можно вносить добровольные взносы. Минимальное время сотрудничества с репетитором – 1 месяц. А если ученик решил прекратить занятия, то предупреждать о выходе из проекта нужно через неделю.
Также организаторы набирают репетиторов. Если вы хотите присоединиться к проекту как волонтер, то сделать это можно по ссылке. На этой позиции вы получите доступ к:
- чата для общения с единомышленниками и поддержки координаторов;
- лекций и вебинаров от экспертов;
- подборки ресурсов;
- платформы Moodle для работы с учениками;
- сертификат, подтверждающий вашу волонтерскую деятельность.
Заявку можно подать до 31 декабря по ссылке.
Больше о проекте можно узнать на сайте.
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